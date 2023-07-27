Україна

Скандальний легіонер Динамо змінив команду. Згодом Київ покинув і український чемпіон світу, який перебрався у Польщу. Врешті, Динамо відпустило у Зорю ще трьох футболістів – відповідно, впродовж середи Мірча Луческу позбувся 5-х виконавців.

Щоправда, Динамо отримало і солідне підсилення. Легіонер киян повернувся у розташування команди.

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Єврокубки

У середу, 26 липня, завершилися перші матчі другого раунду кваліфікації ЛЧ 2023/24. Скандальний суперник Динамо розтрощив білорусів, дві перемоги і нічия українців – усі результати.

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