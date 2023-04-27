Україна

Андрій Лунін прогнозовано отримав на горіхи за невдалий матч проти Жирони, у якому голкіпер збірної України пропустив 4 голи, а Реал зазнав поразки 2:4. Статистичні портали назвали Луніна найгіршим гравцем поєдинку. "Рішення вже на столі": іспанські ЗМІ озвучили майбутнє Луніна після ганьби Реала та оцінили нову роль Циганкова.

Також в Іспанії повідомили, що сам Лунін кардинально змінив думку щодо свого майбутнього в Реалі. Українець має два топ-варіанти втечі з мадридської "в'язниці".

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