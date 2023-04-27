Головні новини футболу 26 квітня: Зінченко віддає Ман Сіті титул АПЛ, ганьба Челсі та Барселони, дилема Луніна
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 26 квітня.
Україна
Андрій Лунін прогнозовано отримав на горіхи за невдалий матч проти Жирони, у якому голкіпер збірної України пропустив 4 голи, а Реал зазнав поразки 2:4. Статистичні портали назвали Луніна найгіршим гравцем поєдинку. "Рішення вже на столі": іспанські ЗМІ озвучили майбутнє Луніна після ганьби Реала та оцінили нову роль Циганкова.
Також в Іспанії повідомили, що сам Лунін кардинально змінив думку щодо свого майбутнього в Реалі. Українець має два топ-варіанти втечі з мадридської "в'язниці".
"Він навіть таксі не спіймає": Циганков ефектно принизив чемпіона світу або Хто підставив Луніна.
Динамівці розіграють європейський Кубок – крихти на полі отримав лише Бєсєдін.
Мірча Луческу змушений відкласти свою операцію.
Топ-матчі дня
Манчестер Сіті розбив Арсенал у битві лідерів АПЛ. Олександр Зінченко не вразив, а доля чемпіонства тепер у руках команди Гвардіоли. Арсенал поки на першому місці, але Сіті, який відстає на 2 очки, має 2 гри в запасі.
Челсі згорів Брентфорду: п'ята катастрофа Лемпарда у п'яти матчах, бардак і безнадія – куди потрапив Мудрик?! Ліверпуль дотиснув Вест Хем, Де Дзербі зробив подарунок конкурентам Миколенка.
Барселона знову зазнала фіаско з Райо Вальєкано – довгоочікуваний гол Лєвандовскі не допоміг уникнути провалу.
Інтер вийшов у фінал Кубка Італії, перегравши Ювентус.
Інші головні події
Челсі близький до призначення нового тренера. Маурісіо Почеттіно погодився очолити лондонський клуб. Очікується, що незабаром про це оголосять офіційно, а тренер розпочне роботу влітку.
Харрі Кейн і ще три суперфорварди готуються змінити клуб – 100-мільйонні трансфери для МЮ і Баварії.
Визначився другий новачок АПЛ 2023/24.