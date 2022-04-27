Головні новини футболу 26 квітня: Зінченко допоміг Ман Сіті обіграти Реал, Динамо здолало Борусію Д, УПЛ не дограють
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 квітня.
Ліга чемпіонів
У вівторок стартувала стадія півфіналу ЛЧ 2021/22. Манчестер Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал. Підопічні Хосепа Гвардіоли взяли гору з надрезультативним рахунком 4:3 – відео голів і огляд матчу з рекордом Кевіна де Брюйне.
Все вирішиться 4 травня на Сантьяго Бернабеу. Інший фіналіст визначиться у протистоянні Ліверпуля з Вільяреалом, які перший матч зіграють у середу.
Україна
Чемпіона не буде: УПЛ офіційно оголосила історичне рішення щодо долі сезону 2021/22.
Динамо обіграло Борусію в Дортмунді. Ванат перевершив Холанда, шедеври Буяльського, клас Довбика, 2 відбиті пенальті.
"Що зроблю після перемоги? Схоплю футбольний м’яч": повернувся з Іспанії, поповнив ЗСУ, їде на фронт – бракує 3-х речей.
Під час оборони Маріуполя загинув ультрас Зорі, який з 16 років боронив Україну. Віддав життя за рідну землю і екс-гравець Карпат та Львова.
Україна програла Італії і не зіграє на Євро-2022 U-17 – вилучення капітана, незабитий пенальті, шанси на диво були.
Світ
Баварія визначила пріоритетний варіант заміни Лєвандовскі – три зіркові та дві "пожежні" альтернативи.
К'єлліні попрощається зі збірною Італії після 17-ти років кар'єри в національній команді.
Мілан до кінця цього тижня отримає нових власників – вартість становитиме понад мільярд доларів.