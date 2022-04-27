Ман Сіті розібрався з Реалом в ЛЧ / Getty Images

Ліга чемпіонів

У вівторок стартувала стадія півфіналу ЛЧ 2021/22. Манчестер Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал. Підопічні Хосепа Гвардіоли взяли гору з надрезультативним рахунком 4:3 – відео голів і огляд матчу з рекордом Кевіна де Брюйне.

Все вирішиться 4 травня на Сантьяго Бернабеу. Інший фіналіст визначиться у протистоянні Ліверпуля з Вільяреалом, які перший матч зіграють у середу.

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