Україна

Ігор Суркіс виплатить щедрі преміальні гравцям Динамо за чемпіонський титул УПЛ. За словами президента киян, сума буде пристойною. Також Суркіс та Луческу обговорять підсилення команди у літнє трансферне вікно.

Хавбек збірної України Ігор Харатін підписав новий контракт з Ференцварошем, у складі якого вже виграв 3 чемпіонства Угорщини.

Тернопіль може втратити право на проведення фіналу Кубка України другий рік поспіль.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру. До слова, захисник Шахтаря не зіграє на Євро-2020 через травму – вже друга втрата "синьо-жовтих" за останні дні після Жуніора Мораєса.

Трансфери

Європейські клуби переглядають українця, який голом шокував Шахтар у останньому турі УПЛ. А от Артем Шабанов, схоже, повернеться в Динамо. Легія не може викупити захисника, який останні місяці грав у Польщі на правах оренди.

Артем Довбик зацікавив кілька іноземних клубів, серед яких є представники топ-чемпіонатів.

Баварія заплатить рекордну компенсацію за Юліана Нагельсманна. За інформацією ЗМІ, тренер РБ Лейпциг вже узгодив контракт з мюнхенцями.

Світ

Лаціо зганьбив Мілан у останньому матчі 33 туру Серії А. "Россонері" опустилися на 5 місце, покинувши зону Ліги чемпіонів.

Гвардіола вибив Лобановського з трійки найтитулованіших тренерів в історії футболу. Попереду іспанця лише Мірча Луческу і сер Алекс Фергюсон

"Футбол 24" підготував огляд європейського вікенду.