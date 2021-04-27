Головні новини футболу 26 квітня: ще одна втрата України на Євро, Баварія знайшла нового тренера, фіаско Мілана
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 квітня.
Україна
Ігор Суркіс виплатить щедрі преміальні гравцям Динамо за чемпіонський титул УПЛ. За словами президента киян, сума буде пристойною. Також Суркіс та Луческу обговорять підсилення команди у літнє трансферне вікно.
Хавбек збірної України Ігор Харатін підписав новий контракт з Ференцварошем, у складі якого вже виграв 3 чемпіонства Угорщини.
Тернопіль може втратити право на проведення фіналу Кубка України другий рік поспіль.
Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру. До слова, захисник Шахтаря не зіграє на Євро-2020 через травму – вже друга втрата "синьо-жовтих" за останні дні після Жуніора Мораєса.
Трансфери
Європейські клуби переглядають українця, який голом шокував Шахтар у останньому турі УПЛ. А от Артем Шабанов, схоже, повернеться в Динамо. Легія не може викупити захисника, який останні місяці грав у Польщі на правах оренди.
Артем Довбик зацікавив кілька іноземних клубів, серед яких є представники топ-чемпіонатів.
Баварія заплатить рекордну компенсацію за Юліана Нагельсманна. За інформацією ЗМІ, тренер РБ Лейпциг вже узгодив контракт з мюнхенцями.
Світ
Лаціо зганьбив Мілан у останньому матчі 33 туру Серії А. "Россонері" опустилися на 5 місце, покинувши зону Ліги чемпіонів.
Гвардіола вибив Лобановського з трійки найтитулованіших тренерів в історії футболу. Попереду іспанця лише Мірча Луческу і сер Алекс Фергюсон
"Футбол 24" підготував огляд європейського вікенду.