Головні новини футболу 26 квітня: Ліверпуль красиво повернувся на вершину АПЛ, Неймар отримав солідний бан в ЛЧ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 квітня.
Європа
Ліверпуль розгромив Хаддерсфілд і очолив турнірну таблицю АПЛ. Набі Кейта забив найшвидший гол "червоних" в історії АПЛ. Мохамед Салах став третім гравцем клубу, хто забив 20+ голів в двох сезонах Прем'єр-ліги поспіль, а Енді Робертсон – третім захисником, який відзначився 10+ асистами за сезон. Загалом Ліверпуль відвантажив Хаддерсфілду 5 голів. Юрген Клопп залишиться лідером АПЛ принаймні до неділі – тоді зіграє свій матч Манчестер Сіті.
Наступний суперник Ліверпуля – Барселона. "Атомна мураха": Вальверде програє менше, ніж Кройф, Гвардіола та Луїс Енріке – вражаючі цифри. Неймар зізнався в коханні до Барселони та надіслав меседж Реалу. А потім отримав тривалу дискваліфікацію у Лізі чемпіонів через образу арбітра. УЄФА також оштрафував Динамо на солідну суму за порушення у матчі з Челсі.
Манчестер Юнайтед
Чутки про літній розпродаж Манчестер Юнайтед набирають обертів. Поль Погба нібито виступив проти головного тренера, чим розділив команду на два табори. Лідер манкуніанців закликав Райолу розпочати переговори з Реалом. Мадридський клуб не сумнівається, що підпише двох зірок АПЛ. Француз відмовився оформляти візу на азіатський тур Манчестер Юнайтед.
Барселона готова запропонувати Манчестер Юнайтед 100 мільйонів фунтів за Маркуса Рашфорда. Інтер хоче підписати Алексіса Санчеса, якщо той піде на суттєве зниження зарплати. "Дияволи" втратять найкориснішого гравця при Уле Гуннарі Сульшері – контракт з ПСЖ узгоджений. Самі ж манкуніанці націлилися на Рішарлісона.
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