Головні новини футболу 26 грудня: Ман Сіті знову програв та відпустив Ліверпуль, Роналду врятував Ювентус від поразки

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 26 грудня. Друга поспіль поразка Манчестер Сіті, Ліверпуль – чемпіон Англії за підсумками першого кола, рятівник Роналду.

Манчестер Сіті знову програв – Ліверпуль пішов у відрив

В 19 турі АПЛ Манчестер Сіті поступився Лестеру. Ця поразка стала для підопічних Гвардіоли другою поспіль – на тижні "містяни" поступились Крістал Пелас. Ця невдача відкинула чемпіона Англії вже на 3 місце в чемпіонаті – другу позицію наразі посідає Тоттенхем.

Олександр Зінченко потрапив у заявку Манчестер Сіті, проте так і не вийшов на поле. До слова, конкурент українця отримав пряму червону картку, через яку ризикує опинитись поза грою на 3 матчі.

Ліверпуль завдяки перемозі над Ньюкаслом збільшив свій відрив від Манчестер Сіті вже до 7 очок та гарантовано зустріне 2019 рік лідером АПЛ. За все перше коло чемпіонату команда Юргена Клоппа не зазнала жодної поразки.

Топ-матчі дня

Ювентус зіграв внічию з Аталантою, втративши очки лише вдруге в сезоні. Туринці догравали матч у меншості, проте Кріштіану Роналду, який вийшов на заміну, своїм голом врятував Ювентус від першої поразки в чемпіонаті.

Осічкою Ювентуса не зумів скористатись Наполі. Команда Карло Анчелотті програла Інтеру, пропустивши єдиний гол вже у компенсований до другого тайму час. Рома впевнено перемогла Сассуоло – юний талант римлян забив блискучий гол. Цікаво, що матч у Римі відвідав Віктор Циганков – за чутками, саме Рома цікавиться лідером киян.

Мілан знову зганьбився, зігравши унічию з аутсайдером Фрозіноне. Вперше за 34 роки колишня команда Андрія Шевченка не може забити у 4-х поєдинках Серії А поспіль.

Челсі в непростому матчі здолав Уотфорд, а Арсенал втратив очки у матчі з Брайтоном. Манчестер Юнайтед у другому матчі під керівництвом Сульшера знову здобув перемогу.

Інші головні події

Роман Яремчук віддав асист у матчі Гента проти Генка Руслана Маліновського, проте це не допомогло його команді уникнути поразки.

Екс-хавбек Шахтаря Дуглас Коста відмовився переходити в Манчестер Юнайтед. Тим часом Неймар зможе покинути ПСЖ дешевше, ніж обійшовся паризькому клубу – класула гравця зменшиться до 160 млн євро.

Барселона лідирує в боротьбі за форварда Тоттенхема Харрі Кейна – топ-трансфер може відбутись влітку наступного року.