Головні новини футболу 26 червня: Шахтар здобув першу перемогу з новим тренером, розпродаж в Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 червня.

Україна

Шахтар впевнено обіграв свого суперника у першому товариському матчі під керівництвом нового наставника. Фахівець поділився враженнями від гри. Вашій увазі також відео накращих моментів двобою.

Динамо віддало юного чемпіона світу в оренду новачку УПЛ. Ще один молодий талант киян, поділився враженнями від переходу до табору тріумфатора Першої ліги.

Відомий український журналіст підтвердив трансфер захисника збірної України в Динамо. Це може бути найгучніший літній трансфер чемпіонату України.

Європа

Стали відомі перші результати перемовин Барселони та ПСЖ щодо Неймара.

Воротар Барси офіційно приєднався до табору іншого іспанського гранда.

ПСЖ повісив на Мбаппе космічний цінник. Це може відлякати потенційних покупців.

Українці за кордоном

Іспанський клуб зробив "амбітну" пропозицію Роману Зозулі. Цікаво, що вирішить українець.

Футбол 24 підготував для Вас аргументи щодо ролі Олександра Зінченка у Манчестер Сіті в наступному сезоні та потенційні трансфери Гвардіоли.

Тренер Селтіка в захваті від Мар'яна Шведа. Сам українець поділився першими враженнями від перебування на зборах з новою командою.