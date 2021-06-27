Євро-2020

Стартувала стадія плей-офф чемпіонату Європи. У першому поєдинку дня Данія розгромила Уельс та вийшла у чвертьфінал турніру. Дубль оформив Каспер Дольберг, а по разу відзначилися Йоакім Меле та Мартін Брейтвейт – відео голів і огляд матчу.

В іншому матчі суботи була куди напруженіша боротьба. Італія та Австрія не виявили сильнішого в основний час – зустріч перейшла в екстра-тайм, на старті якого Федеріко К'єза вивів "Скуадру Адзурру" вперед. Маттео Пессіна закріпив перевагу Італії, яка після цього пропустила свій перший гол на Євро-2020, але не без проблем все ж вийшла у чвертьфінал – відеоогляд поєдинку.

Таким чином, визначилися перші два учасники 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Данія зіграє з переможцем пари Нідерланди – Чехія, а Італія протистоятиме тріумфатору дуелі Бельгії та Португалії.

Збірна України

Найкращий бомбардир "синьо-жовтих" тренується окремо від команди за кілька днів до поєдинку проти Швеції. Щоправда, вже найближчим часом Роман Яремчук повинен повернутися в загальну групу національної команди.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир.

До слова, двоє лідерів збірної Швеції теж не тренуються з командою, яка готується до поєдинку плей-офф чемпіонату Європи. Нагадаємо, матч Швеція – Україна відбудеться 29 червня у Глазго.

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