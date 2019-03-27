Головні новини футболу 26 березня: Україна може отримати -4 очки через Мораєса, Італія перемогла у відборі на Євро

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 березня.

Скандальна натуралізація Мораєса

Федерація футболу Португалії вважає, що Мораєс натуралізований з порушенням – збірній України може загрожувати покарання. Федерація футболу Люксембургу подала офіційну скаргу в УЄФА щодо правомірності натуралізації форварда.

Генеральний секретар ФФУ впевнений, що Мораєс отримав громадянство належним чином. Відомі юристи дали правову оцінку ситуації з можливим порушенням статуту ФІФА.

Натомість спортивний правник допускає, що натуралізація була проведена з порушеннями й Україна може отримати технічні поразки.

Євро-2020

У заключний день 2-го туру відбору Квальярелла дублем допоміг Італії знищити Ліхтенштейн у матчі відбору, Грузія поступилась Ірландії.

Також Данія на виїзді врятувала нічию проти Швейцарії завдяки фантастичному камбеку – відео голів і огляд поєдинку.

Крім того, Іспанія завдяки дублю Морати здолала Мальту, а Швеція розіграла драматичну нічию Норвегією. Зате Вірменія вдома несподівано поступилась Фінляндії у матчі відбору.

Інші топ-події

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Кріштіану Роналду пропустить два тижні через травму, а Ювентус готовий запропонувати 70 млн євро за Федеріко К'єзу з Фіорентини.