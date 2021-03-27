Збірна України

Став відомий стадіон, на якому "синьо-жовті" проведуть один з останніх матчів перед Євро-2020. Наразі ж команда Шевченка продовжує підготовку до гри з Фінляндією, яка прибула до Києва з серйозною втратою. Поєдинок другого туру відбору до ЧС-2022 відбудеться вже у неділю, 28 березня, на НСК Олімпійський.

Також "Футбол 24" підготував матеріал про лідера Суомі.

Україна

Рух продав Миколу Кухаревича у Францію. Щоправда, залишок поточного сезону 19-річний нападник молодіжної збірної України проведе у львівському клубі, для якого цей трансфер став першим міжнародним.

Шахтар розглядає кандидатуру італійського тренера, стверджують ЗМІ. Хавбек "гірників" та збірної України Тарас Степаненко готується до повернення на поле, а голкіпер Андрій Пятов може продовжити кар'єру за кордоном.

Минай офіційно отримав нового тренера. Призначення дещо здивувало, адже раніше у пресі лунали зовсім інші прізвища.

Владислав Гельзін може бути довічно відсторонений від футболу. Саме такого покарання вимагає Комітет етики і чесної гри, на засідання якого президент Олімпіка не прибув через позитивний тест на коронавірус.

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Розкішні голи і втрати фаворитів – у чергових матчах Першої ліги України було гаряче.

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