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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН РОМАН ЗОЗУЛЯ

Головні новини футболу 25 жовтня: Шевченко визначив склад збірної на наступні матчі, Зозуля забив тріумфальний гол

07:00 203 Читать на русском
Головні новини футболу 25 жовтня: Шевченко визначив склад збірної на наступні матчі, Зозуля забив тріумфальний гол
Головні новини футболу 25 жовтня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 жовтня.

Ліга Європи

Напередодні Динамо та Олександрія зіграли свої матчі в Лізі Європи. "Вербіч зривався, робив багато зайвого – він "перегорів": чому нічиї Динамо та Олександрії – це небо і земля. Україна зберегла десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки внеску усіх своїх представників у єврокубках.

"Навіть таксисти знали, завдяки чому можна обіграти Копенгаген", або Київ – загадка природи: реакція мережі на провал Динамо. "Грандіозний результат з вражаючим європейським рекордом": данські ЗМІ тріумфують після матчу Динамо – Копенгаген. Олександрія перевершила учасника ЛЧ, топ українця – французькі журналісти про єдиний наш клуб, що приємно здивував у єврокубках.

Україна та українці

Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії – там є несподіванки. Зокрема, в список потрапив травмований Зінченко. Гравець Манчестер Сіті прооперований в Барселоні – Олександр пережив хірургічне втручання на коліні. Пеп Гвардіола назвав термін реабілітації підопічного.

Двоє українців потрапили до символічної збірної 3-го туру Ліги Європи за версією УЄФА. "Яремчук врятував честь бельгійців": новий контракт, компліменти тренера та захоплення ЗМІ після топ-матчу Романа за Гент.

Роман Зозуля голом приніс Альбасете сенсаційну перемогу над лідером Сегунди – українець на останніх секундах головою замкнув подачу з правого флангу. "Механічний сир" вирвався на другу сходинку чемпіонату.

Європа

Лестер у більшості знищив Саутгемптон, оформивши найбільшу перемогу в історії АПЛ. "Лиси" забили дев'ять голів і вийшли на друге місце чемпіонату Англії.

У Реалі знову неспокійно. Жозе Моурінью сподівається на запрошення від Мадрида – легенда мадридців може увійти в тренерський штаб. А гравці Реала посилено працюють, щоб уникнути повернення португальця. Бейл заборонив клубу поширювати інформацію про свою травму.

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