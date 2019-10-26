Головні новини футболу 25 жовтня: Шевченко визначив склад збірної на наступні матчі, Зозуля забив тріумфальний гол

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 жовтня.

Ліга Європи

Напередодні Динамо та Олександрія зіграли свої матчі в Лізі Європи. "Вербіч зривався, робив багато зайвого – він "перегорів": чому нічиї Динамо та Олександрії – це небо і земля. Україна зберегла десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки внеску усіх своїх представників у єврокубках.

"Навіть таксисти знали, завдяки чому можна обіграти Копенгаген", або Київ – загадка природи: реакція мережі на провал Динамо. "Грандіозний результат з вражаючим європейським рекордом": данські ЗМІ тріумфують після матчу Динамо – Копенгаген. Олександрія перевершила учасника ЛЧ, топ українця – французькі журналісти про єдиний наш клуб, що приємно здивував у єврокубках.

Україна та українці

Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії – там є несподіванки. Зокрема, в список потрапив травмований Зінченко. Гравець Манчестер Сіті прооперований в Барселоні – Олександр пережив хірургічне втручання на коліні. Пеп Гвардіола назвав термін реабілітації підопічного.

Двоє українців потрапили до символічної збірної 3-го туру Ліги Європи за версією УЄФА. "Яремчук врятував честь бельгійців": новий контракт, компліменти тренера та захоплення ЗМІ після топ-матчу Романа за Гент.

Роман Зозуля голом приніс Альбасете сенсаційну перемогу над лідером Сегунди – українець на останніх секундах головою замкнув подачу з правого флангу. "Механічний сир" вирвався на другу сходинку чемпіонату.

Європа

Лестер у більшості знищив Саутгемптон, оформивши найбільшу перемогу в історії АПЛ. "Лиси" забили дев'ять голів і вийшли на друге місце чемпіонату Англії.

У Реалі знову неспокійно. Жозе Моурінью сподівається на запрошення від Мадрида – легенда мадридців може увійти в тренерський штаб. А гравці Реала посилено працюють, щоб уникнути повернення португальця. Бейл заборонив клубу поширювати інформацію про свою травму.