Шахтар у Лізі чемпіонів

Шахтар гарантував собі євровесну. "Гірники" розписали нічию з Селтіком, тому гратимуть щонайменше в Лізі Європи. Для виходу в плей-офф доведеться обігрувати Лейпциг, бо Реал підклав свиню Шахтарю, безвольно програвши німцям.

Донеччани були близькими до перемоги. Мудрик знову був на висоті, а Сікан оформив промах року. Ігор Йовічевіч назвав цей результат ще одним дивом для Шахтаря. Шахтар U-19 достроково вийшов у плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

Україна

Чорноморець відмовився переносити матч проти лідера УПЛ. Динамо оголосило склад на доленосну гру проти АЕК Ларнака з двома бюрократичними втратами. Шахтар може непогано заробити завдяки Де Дзербі.

Михайло Мудрик отримав сенсаційний варіант у Європі – екс-клуб Шевченка вигадав хитру схему. Суркіс відхилив "принизливу" пропозицію за Циганкова – зірку Динамо манили в Ман Сіті, але є нюанс.

Європа

Челсі вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, перегравши Зальцбург. У цій же групі Мілан здолав Динамо Загреб. Дортмундська Борусія також пробилася в 1/8 фіналу, розписавши нічию з Манчестер Сіті. ПСЖ розтрощив Маккабі, а Бенфіка позбавила Ювентус останніх шансів.

Арсенал готує багатомільйонний трансфер зірки Серії А. Роналду владнав усі питання з Тен Хагом і повернувся до тренувань Манчестер Юнайтед. Зідан анонсував повернення до тренерської роботи.