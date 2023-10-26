Наші в єврокубках

Шахтар програв Барселоні в Лізі чемпіонів. Каталонська молодь покарала, але "гірники" мали шанси на сенсацію з новим тренером. Маріно Пушіч прокоментував перший матч на чолі команди. Хаві також оцінив важливий матч.

Барселона ледь здолала Шахтар у матчі Юнацької ЛЧ – Бєлік завів команду замінами й отримав жовту. Рух переграв Сараєво і пройшов далі в Юнацькій лізі УЄФА – важкий старт не зламав українців.

Ліга чемпіонів

Порту з хет-триком Еванілсона розбив Антверпен і ускладнив Шахтарю завдання виходу у плей-офф Ліги чемпіонів. ПСЖ розгромив безпорадний Мілан, Борусія Д втримала перемогу над Ньюкаслом, а Холанд оформив дубль.

Інші новини

СК Дніпро-1 здолав Ворсклу в битві зірок Вердера – Максимов переміг у п'ятому турі поспіль, наздогнавши Шахтар. Шахтар віддав рекордні гроші за нового тренера.

Зірка збірної Італії більше не зіграє в цьому сезоні та пропустить гру з Україною. Евертон можуть покарати зняттям 12 очок – Миколенку загрожує виліт через фінансовий fair-play.