Україна

Завершився 7-й тур УПЛ. Зоря розгромила Рух, який догравав у меншості. У матчах Колос – Минай та Інгулець – Маріуполь зафіксовані результативні нічиї.

Тим часом в УПЛ офіційно відбулася друга тренерська відставка. Георгій Цецадзе залишив посаду наставника ПФК Львів – під його керівництвом команда так і не виграла жодного разу.

Динамо втратило новачка, який ще навіть не дебютував за киян. Володимир Костевич буде прооперований через травму меніска і передньої хрестоподібної зв'язки коліна – зазвичай відновлення займає кілька місяців.

Андрій Ярмоленко втретє став батьком. Дружина лідера збірної України подарувала йому ще одного сина.

Наші за кордоном

Роман Зозуля віддав гольовий пас у принциповому поєдинку проти Райо Вальєкано. Альбасете втримав перемогу і піднявся з зони вильоту.

Не відстає і Олександр Філіппов, який віддав свій перший асист у Бельгії.

Дивовижний хет-трик українця в Молдові лише за 10 хвилин після виходу на поле.

Світ

Ювентус ледь врятувався від поразки Вероні. Туринці знову втратили очки та опустилися за межі зони ЛЧ.

Сенсаційний лідер в Іспанії – Реал Сосьєдад продовжує втримувати пальму першості в Прімері. "Футбол 24" розібрав скандальний Ель Класіко – головні висновки з переможного для Реала поєдинку.

В Англії Лестер здобув історичну перемогу над Арсеналом та піднявся в топ-4, а Евертон програв вперше в сезоні, проте втримав лідерство.