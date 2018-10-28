Головні новини футболу 25 жовтня: Динамо та Ворскла здобули виїзні перемоги в Лізі Європи, суворі штрафи в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 жовтня.

Ліга Європи

Відбулися матчі 3-го туру Ліги Європи. Полтавська Ворскла мінімально здолала Карабах на виїзді завдяки м'ячу Владислава Кулача – відео гола та огляд матчу.

Натомість київське Динамо у меншості вирвало перемогу над Ренном у Франції. У складі "біло-синіх" відзначилися Кендзьора та Буяльський – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Окрім цих матчів, Севілья знищила Акхісар Селезньова, Челсі обіграв БАТЕ, Яблонец зіграв внічию з Астаною. У матчі суперників Ворскли Арсенал вирвав перемогу у Спортінга, а Мілан сенсаційно програв Бетісу.

Також Генк Маліновського розгромив Бешикташ, Вільяреал же познущався над віденським Рапідом вдома.

Україна

Гравці Динамо та Шахтаря відповідно Кадар та Кайоде дискваліфіковані КДК ФФУ на 3 матчі – вони не зіграють у Класичному. Комітет пояснив дискваліфікацію захисника Динамо за плювок у бік Абдули.

Головні тренери Шахтаря і Зорі Фонсека та Вернидуб оштрафовані КДК ФФУ за недотримання обов'язкової процедури.

Також КДК не змінив рішення арбітра щодо фолу Харатіна на Тайсоні, бо не має таких повноважень. Сам Тайсон швидко відновлюється від травми – футболіст вже займається у спортзалі.

Інші топ-події

Команда Динамо U-19 дізналась суперника у 2-му раунді Юнацької ліги УЄФА.

Стало відомо, скільки заробив Шахтар та інші клуби-учасники Ліги чемпіонів 2017/18.

Оборонець Реала Марсело відновився від пошкодження та зможе зіграти проти Барселони, а Клеман Лангле заявив, що планує забити Реалу в Ель Класіко.