Головні новини футболу 26 вересня: Степаненко може опинитись в АПЛ, скандал навколо Мессі та ФІФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 вересня.

Україна

Карпати встановили ганебний рекорд після вильоту з Кубка України від Інгульця. Скандальний президент суперника львів'ян заявив про готовність своєї команди до елітного дивізіону.

УПЛ оголосила дати і час початку матчів 11 та 12 турів чемпіонату України.

Футбол 24 підготував для вас цікаве статистичне порівняння юного таланта Шахтаря та головної сенсації нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Європа

У ФІФА знову скандал, цього разу появились підозри, що Ліонель Мессі не за правилами переміг у голосуванні за найкращого гравця року.

Мілан та Інтер презентували проект нової арени. Футбол 24 розбирався, що змусило клуби знести легендарний Сан-Сіро.

Роналду наблизився до антирекорду Серії А. Це зовсім не схоже на зіркового португальця.

Вражаючий інцидент трапився в Англії. Після п'яного ДТП гравець може завершити кар'єру, а його одноклубники близькі до в'язниці.

Українці за кордоном

Маліновський продовжує підкорювати Серію А. Італійські ЗМІ розсипаються в компліментах для Руслана, а фанати Аталанти шаленіють від дій українця у матчі проти Роми.

Андрій Ярмоленко засвітився у проморолику чемпіонату Англії. Шедевральний асист українця можна переглядати вічно.