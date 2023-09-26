Головні новини футболу 25 вересня: список Реброва на матчі збірної України, Мілевський в лікарні у важкому стані
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 25 вересня.
Україна
Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти – велике повернення. Поєдинки будуть зіграні 14 і 17 жовтня.
Артем Мілевський перебуває в лікарні у важкому стані. Екс-форварда Динамо таки ушпиталили, хоча раніше він не виходив на зв'язок. Ігор Суркіс заплатив солідну суму за перші дні лікування екс-форварда збірної України.
Ігор Коломойський залишиться під вартою – суд відхилив апеляцію екс-власника Дніпра.
Анатолій Тимощук хоче повернути всі українські титули в CAS – офіційна реакція УАФ на плани зрадника.
Воротар Карпат отримав пропозицію перебратися за кордон і отримати європейське громадянство.
Наші за кордоном
Сергій Кривцов допоміг Інтеру Маямі зупинити лідера МЛС – українець провів тайм і став одним з найкращих.
Назарій Русин феєрично зіграв за молодіжку Сандерленда. Форвард подарував гол улюбленцю Мбаппе і "засліпив" суддю на пенальті.
Зміни планів порятунку Мудрика – три українці з АПЛ в одній сумнівній компанії, кошмарний Сон Зінченка.
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