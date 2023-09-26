Україна

Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти – велике повернення. Поєдинки будуть зіграні 14 і 17 жовтня.

Артем Мілевський перебуває в лікарні у важкому стані. Екс-форварда Динамо таки ушпиталили, хоча раніше він не виходив на зв'язок. Ігор Суркіс заплатив солідну суму за перші дні лікування екс-форварда збірної України.

Ігор Коломойський залишиться під вартою – суд відхилив апеляцію екс-власника Дніпра.

Анатолій Тимощук хоче повернути всі українські титули в CAS – офіційна реакція УАФ на плани зрадника.

Воротар Карпат отримав пропозицію перебратися за кордон і отримати європейське громадянство.

Наші за кордоном

Сергій Кривцов допоміг Інтеру Маямі зупинити лідера МЛС – українець провів тайм і став одним з найкращих.

Назарій Русин феєрично зіграв за молодіжку Сандерленда. Форвард подарував гол улюбленцю Мбаппе і "засліпив" суддю на пенальті.

Зміни планів порятунку Мудрика – три українці з АПЛ в одній сумнівній компанії, кошмарний Сон Зінченка.

Інші головні події

Неймар планує покинути Аль-Хіляль – бразилець вже визначився з наступним клубом.

Мадридський Реал визначився з новим головним тренером – ЗМІ розкрив ім'я наступника Анчелотті.

Кубок Короля: Йовічевіч вилетів, Аль-Хіляль здобув перемогу, Аль-Наср без Роналду розтрощив суперника.