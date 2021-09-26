Україна

Продовжується 9 тур Прем'єр-ліги. Шахтар розгромив Верес після важкого першого тайму – Де Дзербі перед Лігою чемпіонів дав шанс українській молоді. А ще "гірники" відкрили фан-шоп на НСК Олімпійський. Олександрія у вольовому стилі перемогла Маріуполь – Спіровскі забив дебютний гол в УПЛ.

Динамо спокійно переграло інертний Рух – Гармаш з голом і заробленим пенальті став героєм львівського матчу. Миколенко отримав варіант у Туреччині – ЗМІ стверджує, що місцевий клуб вже контактував з Шаблієм. "Хто пускає стріли в мою адресу – може поїхати в Донецьк": Луческу пояснив провокативний вчинок після гри з Шахтарем.

Наші за кордоном

Роман Яремчук залякує Барселону перед Лігою чемпіонів – дубль українця продовжив ідеальну серію Бенфіки в чемпіонаті.

Руслан Маліновський забив свій перший гол у сезоні. Українець видав фантастичний перфоманс проти Інтера та допоміг Аталанті розписати нічию з чинним чемпіоном.

Наставник сказав, що Маліновський забив надзвичайний гол. А сам Руслан похвалив одноклубників та присвятив гол своїй дружині.

Європа

Челсі програв Манчестер Сіті – Гвардіола розбив непереможного лідера АПЛ не без випадковості. Манчестер Юнайтед драматично поступився Астон Віллі – Фернандеш не забив вирішальний пенальті на останніх хвилинах. Ліверпуль розписав вогняну нічию із Брентфордом та очолив турнірну таблицю АПЛ.

Мілан вирвав перемогу над Спецією й вийшов на перше місце в Серії А. Борусія Д у меншості поступилась Борусії М. Реал не зумів забити Вільяреалу та піти у відрив на вершині Прімери.