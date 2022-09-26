Ліга націй

Для деяких команд розіграш Ліги націй 2022/23 вже завершився – в неділю відбулися кілька матчів 6 туру. Данія обіграла Францію, але не змогла фінішувати першою в групі, адже Хорватія теж виграла свій матч. Чемпіони світу провалили Лігу націй, ледь не посівши останню сходинку – всі результати в елітному дивізіоні А і перші учасники фінального плей-офф.

Жерсон Родрігес голом приніс перемогу Люксембургу, але вище другого місця команда форварда Динамо піднятися не змогла.

Збірна України провела перше тренування у Кракові перед вирішальним матчем із Шотландією – один гравець залишив команду.

Україна

Львів у компенсований час вирвав перемогу над Минаєм, граючи у меншості й втративши двох гравців через травми.

Динамо у товариському матчі розгромило одноклубників з U-19 – покер Гармаша, дебют Лонвейка, перший гол Кабаєва.

Роберто Де Дзербі планує завадити трансферу Мудрика в Арсенал. Екс-наставник Шахтаря хоче знову працювати з колишнім підопічним – тепер вже в АПЛ.

Артем Довбик знову опинився у трансферному списку Торіно. Італійці зі знижкою хочуть вирішити свою головну проблему.

Кривбас розірвав контракти з трьома футболістами – вони так і не дочекалися шансу від Вернидуба.

Інші головні події

Барселона ретельно вивчає можливість повернення Мессі – почесна роль або повноцінний контракт для 7-разового володаря "Золотого м'яча".

Помер переможець Кубка чемпіонів у складі Мілана.