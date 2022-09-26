Головні новини футболу 25 вересня: фіаско Франції і перші учасники фінального плей-офф Ліги націй, погром від Динамо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 25 вересня.
Ліга націй
Для деяких команд розіграш Ліги націй 2022/23 вже завершився – в неділю відбулися кілька матчів 6 туру. Данія обіграла Францію, але не змогла фінішувати першою в групі, адже Хорватія теж виграла свій матч. Чемпіони світу провалили Лігу націй, ледь не посівши останню сходинку – всі результати в елітному дивізіоні А і перші учасники фінального плей-офф.
Жерсон Родрігес голом приніс перемогу Люксембургу, але вище другого місця команда форварда Динамо піднятися не змогла.
Збірна України провела перше тренування у Кракові перед вирішальним матчем із Шотландією – один гравець залишив команду.
Україна
Львів у компенсований час вирвав перемогу над Минаєм, граючи у меншості й втративши двох гравців через травми.
Динамо у товариському матчі розгромило одноклубників з U-19 – покер Гармаша, дебют Лонвейка, перший гол Кабаєва.
Роберто Де Дзербі планує завадити трансферу Мудрика в Арсенал. Екс-наставник Шахтаря хоче знову працювати з колишнім підопічним – тепер вже в АПЛ.
Артем Довбик знову опинився у трансферному списку Торіно. Італійці зі знижкою хочуть вирішити свою головну проблему.
Кривбас розірвав контракти з трьома футболістами – вони так і не дочекалися шансу від Вернидуба.
Інші головні події
Барселона ретельно вивчає можливість повернення Мессі – почесна роль або повноцінний контракт для 7-разового володаря "Золотого м'яча".
Помер переможець Кубка чемпіонів у складі Мілана.