Наші за кордоном

З'явилася інформація, що Олександр Зінченко може перейти в Барселону. Сторони нібито вже ведуть переговори щодо трансферу.

Руслан Маліновський отримає нову роль в Аталанті – тренер українця розкрив секрет перед стартом сезону. Андрій Ярмоленко отримав розкішні компліменти від свого наставника та потрапив у символічну збірну Кубка ліги.

Андрій Лунін увійшов до заявки Реала на матч проти Бетіса – двох зірок мадридців у списку немає. Перший млинець Кумана, запах помсти для Пеллегріні, реванш Клоппа за втрачений трофей: топ-5 матчів євровікенду.

Україна

Динамо готове позбутися ще двох гравців основи – несподіваний поворот і оригінальна гра з фанатами. Владислав Супряга може залишитися в київському клубі через Лігу чемпіонів – Болонья розглядає варіант з провалом переговорів. "Миколенко коштує 30-40 мільйонів євро", – агент захисника Динамо оцінив можливість трансферу в інші клуби.

Андрій Пятов натякнув на завершення кар'єри у збірній України після Євро-2020. Україна – Німеччина: Бундестім може приїхати на матч Ліги націй без багатьох зірок.

Метал знову переміг і зберіг лідерство у Другій лізі – Андерсон Піко відзначив дебют забитим м'ячем.

Відлуння єврокубків

Україна напередодні втратила двох повпредів у Європі – Десна та Колос вилетіли з Ліги Європи. Шотландія обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА – поразки наших команд негативно позначились на рейтингах.

Хорватські ЗМІ про невдачу Колоса: Селезньов нереальний, злочинні символи, мішок грошей і найнещасніший учень Юве. Наставник Десни назвав головного винуватця вильоту чернігівців з турніру.