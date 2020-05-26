Головні новини футболу 25 травня: УПЛ повернеться вже цього вікенду, важка травма Ібрагімовіча

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 травня.

Україна

УПЛ повернеться у заплановані терміни – перші матчі будуть зіграні вже цього вікенду. Рестарт ознаменується хітом Шахтар – Динамо: ЗМІ назвав дату та місце проведення Класичного.

Динамо вирвало бразильця з-під носа у росіян – Хацкевич зробив зусилля марними. Карпати – пекло для тренерів: топ-5 Європи за перестановками та 15 матчів на одного фахівця.

Пригадуємо Дніпро, який міг стати чемпіоном: нищівний удар від Динамо, шалені трансфери і російський слід. Бондар оцінив важкість своєї травми – таланту Шахтаря діагностували перелом.

Мірча Луческу міг проміняти Шахтар на Марсель – Ахметов зробив фахівцю щедрий подарунок перед матчами з Динамо. А Юрій Сьомін визнав, що поспішив покинути Динамо заради Локомотива.

Європа

Серія А може відновити сезон відкладеними матчами. Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод.

Златан Ібрагімовіч ризикує попрощатись з футболом через серйозну травму на тренуванні Мілана. Жоау Феліш отримав травму – третє пошкодження форварда в дебютному сезоні в Атлетіко.

Реал знайшов ключ до підписання Ерлінга Холанда. П'єр-Емерік Обамеянг обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри – форвард хоче виконати давню сімейну обіцянку.

Наші за кордоном

Барселона розглядала можливість трансферу Євгена Коноплянки. Лех не відпустив Володимира Костевича в Динамо Загреб – стало відомо, чому трансфер зірвався. Андрій Лунін зізнався, що наступний сезон розраховує провести в Реалі.