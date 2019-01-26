Головні новини футболу 25 січня: Коноплянка ефектно забив перший гол у сезоні, Безус змінив клуб, МЮ переграв Арсенал

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 25 січня.

Наші за кордоном

Євген Коноплянка забив перший гол у сезоні. Українець у фірмовому стилі відзначився у воротах Герти – ударом у дальній кут після зміщення з флангу. Щоправда, цей м'яч не допоміг "кнаппен" обіграти суперника в Бундеслізі – результативна нічия. Шальке має серйозні проблеми зі складом, адже травмувалися ще два конкуренти Коноплянки. У такій ситуації чутки про трансфер Євгена в Туреччину можуть затихнути.

Роман Безус офіційно змінив клуб у Бельгії. Хавбек перейшов з Сент-Трюйдена в Гент, де вже виступають два українці. Роман сподівається, що його добре приймуть в новій команді. А от Євген Хачеріді не поспішає покинути ПАОК. Екс-захисник Динамо відмовився грати на правах оренди за турецький клуб.

Бланко Лещук відновився від травми, тому дебют Євгена Селезньова в основі Малаги під загрозою. Інша іспанська команда Саламанка готує трансфер одного із найрезультативніших українців.

Україна

Сага з продажем Мар'яна Шведа в Селтік триває. Пояснюємо, чому трансфер молодого вінгера в Шотландію викликає бурю, але це ще ризикованіше, ніж перехід у Динамо. Кияни, до речі, назвали імена усіх суперників на другому зборі. Форвард "біло-синіх" Артем Бєсєдін був прооперований – він ризикує вже не зіграти в поточному сезоні.

Новачок Шахтаря Соломон відправився на збори команди в Туреччину. Водночас "гірники" збільшили свою пропозицію за ще одного цікавого футболіста Тете майже вдвічі. Наш блогер звернув увагу на головну тему тижня і підшукав, хто замінить Ракицького у Шахтарі.

Збірна Україна проведе товариський матч проти Естонії.

Світ

Манчестер Юнайтед впевнено переміг Арсенал та вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії. Неймовірна переможна серія Уле Гуннара Сульшера триває. "Футбол 24" ще до гри детально розібрав футбол Юнайтед і пояснив, чому результати "дияволів" з часом погіршаться, але норвезький тренер – молодець.

Кубок Азії дарує несподіванки. Південна Корея мінімально програла Катару та вилетіла з турніру у чвертьфіналі – Хин Мін Сон повертається рятувати Тоттенхем. Австралія поступилася господарям турніру ОАЕ і також припинила участь. Визначилися всі півфіналісти.

З'явилися нові шокуючі подробиці зникнення літака з форвардом Кардіффа Еміліано Салою. Пілот повітряного судна, яким летів футболіст, не мав необхідної ліцензії – його вважали сантехніком. Сім’я, друзі та агент Сали винаймуть човни для продовження пошуку гравця.