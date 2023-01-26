Головні новини футболу 25 січня: Динамо відпустило форварда, Матвієнка торгує клуб АПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 січня.
Рішення УЄФА
Збірна України матиме додатковий шанс. УЄФА офіційно змінив формати Ліги націй і Європейської кваліфікації. Відбулося жеребкування фіналу чотирьох Ліги націй. У Росії відібрали матч за Суперкубок – УЄФА визначив нове місце проведення поєдинку.
Трансфери наших
Динамо офіційно попрощалось з нападником – Владислав Кулач завершив перехід до чемпіонату Азербайджану. Екс-форвард Динамо і збірної України офіційно перебрався у європейський чемпіонат.
Шахтар отримав чергову пропозицію щодо Миколи Матвієнка. Брайтон підвищує ставки, також з'явилися нові претенденти на українця. Шахтар готується підписати форварда збірної Венесуели.
Європа
Андрій Лунін знову не отримає шансу від Анчелотті – неприємна тенденція для кіпера Реала. Барселона вийшла у півфінал Кубка Іспанії – хитрий гол Дембеле приніс перемогу над Сосьєдадом. Манчестер Юнайтед побив Ноттінгем Форест в Кубку ліги. Тоттенхем офіційно завершив крадіжку півфіналіста ЛЧ, який мав стати одноклубником Миколенка.