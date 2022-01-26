Україна

Динамо продовжує готуватися до відновлення сезону спарингами. Кияни пропустили перший гол у 2022 році, але вирвали перемогу. Команда має шалені проблеми в обороні, а гравці гравців збірної України показали свій клас.

СК Дніпро-1 винагородив Артема Довбика найбільшою зарплатою в команді. Владлен Юрченко офіційно приєднався до Риги. Рух оформив перший зимовий трансфер, підписавши французького вінгера з досвідом виступів за збірну.

Збірна України обрала 2 стадіони для проведення домашніх матчів Ліги націй. Олександр Петраков може розраховувати майже на 40 гравців у матчі плей-офф з Шотландією.

Наші за кордоном

Роман Яремчук допоміг забити гол і змарнував низку моментів – Бенфіка продерлася у фінал Кубка Ліги. Андрій Шевченко отримав обіцянки від збірної Польщі – українець збереже роботу навіть у разі провалу з Росією. Евертон в останній момент забракував Перейру – пошуки постійного тренера Миколенка продовжуються.

Африка

Кубок Африки продовжує дивувати. Мане витягнув Сенегал у чвертьфінал, граючи 11 на 9, а нокаутований воротар ледь не побив своїх. Марокко вийшло в 1/4 Кубка Африки, пропустивши найкращий гол турніру, на який Ашраф відповів власним шедевром. Трагедія під час поєдинку КАН-2021 – біля стадіону виникла тиснява, є загиблі та поранені.