Головні новини футболу 25 січня: Динамо перемогло іспанців, Шевченко отримав гарантії від Польщі, дива Кубка Африки
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 січня.
Україна
Динамо продовжує готуватися до відновлення сезону спарингами. Кияни пропустили перший гол у 2022 році, але вирвали перемогу. Команда має шалені проблеми в обороні, а гравці гравців збірної України показали свій клас.
СК Дніпро-1 винагородив Артема Довбика найбільшою зарплатою в команді. Владлен Юрченко офіційно приєднався до Риги. Рух оформив перший зимовий трансфер, підписавши французького вінгера з досвідом виступів за збірну.
Збірна України обрала 2 стадіони для проведення домашніх матчів Ліги націй. Олександр Петраков може розраховувати майже на 40 гравців у матчі плей-офф з Шотландією.
Наші за кордоном
Роман Яремчук допоміг забити гол і змарнував низку моментів – Бенфіка продерлася у фінал Кубка Ліги. Андрій Шевченко отримав обіцянки від збірної Польщі – українець збереже роботу навіть у разі провалу з Росією. Евертон в останній момент забракував Перейру – пошуки постійного тренера Миколенка продовжуються.
Африка
Кубок Африки продовжує дивувати. Мане витягнув Сенегал у чвертьфінал, граючи 11 на 9, а нокаутований воротар ледь не побив своїх. Марокко вийшло в 1/4 Кубка Африки, пропустивши найкращий гол турніру, на який Ашраф відповів власним шедевром. Трагедія під час поєдинку КАН-2021 – біля стадіону виникла тиснява, є загиблі та поранені.