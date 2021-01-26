Україна

Донецький Шахтар скасував один зі спарингів на зборах у Туреччині через спалах коронавірусу. "Гірники" зробили заяву щодо скасованого через COVID-19 матчу з Марібором.

Київське Динамо завершило збір в ОАЕ і готується до повернення в Україну. Київський гранд відпустив в Десну капітана молодіжної команди.

Ветеран Яя Туре не потрібен Олімпіку як футболіст. Захедітабар Шахаб на фоні розмов про трансфер у Зорю змінив агента – вже є вигідна пропозиція з Європи.

Європа

Лондонський Челсі офіційно оголосив про звільнення Лемпарда з посади головного тренера. Молодий фахівець вже прокоментував своє звільнення грандом АПЛ.

Натомість Тоттенхем у Кубку Англії натужно розгромив найгірший клуб Чемпіоншипу – Вінкс позбавив Моурінью мороки екстра-таймів. У Прімері Атлетік розтрощив Хетафе – Рауль Гарсія оформив дубль з унікальним досягненням в історії Ла Ліги.

Інші топ-події

Мадридський Реал продовжує потерпати від коронавірусу – після Зідана заразився гравець. Натомість Барселона відзвітувала про астрономічні борги – сума перевищує мільярд євро.

Екс-оборонець Арсенала Сократіс Папастатопулос офіційно перейшов у Олімпіакос у статусі вільного агента. Ветеран Лісандро Лопес підписав контракт з клубом МЛС – колишній форвард збірної Аргентини об'їздив півсвіту.