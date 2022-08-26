Головні новини футболу 25 серпня: Шахтар зіграє з Реалом в ЛЧ, СК Дніпро-1 вилетів з ЛЄ, новий клуб Роналду
"Футбол 24" презентує дайджест новин за 25 серпня 2022 року. Шахтар дізнався суперників у Лізі чемпіонів, а СК Дніпро-1 припиняє боротьбу в ЛЄ.
Єврокубки
Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2022/23. "Гірники" зустрінуться із Реалом третій сезон поспіль. За результатами жеребкування Барселона отримала групу смерті, а Лєвандовскі повертається в Мюнхен.
СК Дніпро-1 не пройшов у Лігу Європи, зазнавши розгрому від АЕК Ларнаки – "спортклубівці" зіграють у Лізі конференцій.
Безус допоміг вибити колишніх з ЛЄ, успіх ще двох українців, Шериф епічно продерся у групу.
У Лізі конференцій команда Кочергіна драматично програла в Чехії, а Шабанов та Ко потрапили під німецький каток.
Україна
Динамо отримало пропозицію щодо Шепелєва від фіналіста єврокубка.
Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА.
Зоря та Рух повинні сплатити по півмільйона штрафу за порушення правил телепулу. Далі може дійти до зняття очок.
Олександрія втримала перемогу над Інгульцем завдяки голам і асисту екс-динамівців.
Ярмоленко забив дебютний гол за команду Реброва. Наразі лише у контрольному матчі.
Трансфери
Півзахисник Аталанти і збірної України Руслан Маліновський готовий продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції. Українець начебто дав згоду на трансфер.
Кріштіану Роналду на 99% завершив перехід у новий клуб. Португалець, схоже, зробив сентиментальний вибір.
Ювентус офіційно віддав українця в оренду іншому італійському клубу.