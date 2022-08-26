"Футбол 24" презентує дайджест новин за 25 серпня 2022 року. Шахтар дізнався суперників у Лізі чемпіонів, а СК Дніпро-1 припиняє боротьбу в ЛЄ.

Єврокубки

Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2022/23. "Гірники" зустрінуться із Реалом третій сезон поспіль. За результатами жеребкування Барселона отримала групу смерті, а Лєвандовскі повертається в Мюнхен.

СК Дніпро-1 не пройшов у Лігу Європи, зазнавши розгрому від АЕК Ларнаки – "спортклубівці" зіграють у Лізі конференцій.

Безус допоміг вибити колишніх з ЛЄ, успіх ще двох українців, Шериф епічно продерся у групу.

У Лізі конференцій команда Кочергіна драматично програла в Чехії, а Шабанов та Ко потрапили під німецький каток.

Україна

Динамо отримало пропозицію щодо Шепелєва від фіналіста єврокубка.

Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА.

Зоря та Рух повинні сплатити по півмільйона штрафу за порушення правил телепулу. Далі може дійти до зняття очок.

Олександрія втримала перемогу над Інгульцем завдяки голам і асисту екс-динамівців.

Ярмоленко забив дебютний гол за команду Реброва. Наразі лише у контрольному матчі.

Трансфери

Півзахисник Аталанти і збірної України Руслан Маліновський готовий продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції. Українець начебто дав згоду на трансфер.

Кріштіану Роналду на 99% завершив перехід у новий клуб. Португалець, схоже, зробив сентиментальний вибір.

Ювентус офіційно віддав українця в оренду іншому італійському клубу.