Ліга чемпіонів

Шахтар з драмою проскочив у груповий раунд Ліги чемпіонів. "Гірники" в овертаймі вирвали рятівну нічию в Монако. Михайло Мудрик в першому єврокубковому матчі курйозно став героєм, а Роберто Де Дзербі вгадав з замінами.

Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів – Україну там представлять Шахтар і Динамо. Донеччани опинилися в третьому кошику, а кияни – в четвертому.

Сьогодні відбудеться жеребкування. Стежте за оперативними новинами на "Футбол 24". Також суперників дізнається Юрій Вернидуб. Український тренер вперше в історії вивів у Лігу чемпіонів молдовський Шериф.

Україна

Львів офіційно залишився без головного тренера – Анатолій Безсмертний подав у відставку. Євген Хачеріді покинув Десну – сторони не домовились щодо контракту.

Збірна України зазнала чергової втрати на найближчі матчі. Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. Олександр Петраков викликав на заміну Дениса Бойка. Таким чином трійка голкіперів збірної повністю оновилась.

Європа

Харрі Кейн остаточно назвав клуб, за який виступатиме в цьому сезоні. Кріштіану Роналду зібрався піти з Ювентуса – суперагент опрацьовує варіанти.

Кіліан Мбаппе офіційно заявив про бажання перейти в Реал, однак мадридці нахабно шахраюють – Леонардо дав вибухове інтерв'ю. Пеп Гвардіола анонсував свій відхід із Манчестер Сіті.