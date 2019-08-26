Головні новини футболу 25 серпня: Маліновський дебютував у Серії А, Зінченко переміг у АПЛ, феєрія Шахтаря та Барселони

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 серпня.

Україна

Відбулися чергові матчі 5-го туру УПЛ. Лідер чемпіонату Шахтар легко розбив Маріуполь у день 150-річчя Донецька. "Надпринципове" дербі інтриги не подарувало, а от краса була: дива Тайсона та Марлоса, дубль Тете, ефектні "п'ятки".

Зоря перемогла Карпати та вийшла на третє місце в чемпіонаті – гол Будківського знецінив сейви Підківки. Один з найактивніших у поєдинку Кочергін зацікавив два клуби Бундесліги. У львів'ян навпаки погані новини – Олександр Кучер вибув на тривалий термін через важку травму.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський дебютував у Серії А за Аталанту – у першому турі бергамаски після появи українця оформили камбек проти СПАЛа. Олександр Зінченко в черговому матчі АПЛ перевершив сам себе – гравець збірної України взяв участь у двох результативних атаках Манчестер Сіті на ворота Борнмута.

Євген Коноплянка далекий від дебюту за новий клуб – турецькі журналісти запевняють, що він перейде в Бешикташ, але конкретики немає. Менеджер Гента дав однозначну відповідь щодо ймовірного трансферу Романа Яремчука в один з італійських клубів – невтішні слова.

Шведа продовжують ігнорувати в Селтіку, а команда перемагає без Мар'яна. Роман Дебелко оформив хет-трик в Латвії – ще один гол в активі іншого українця.

Європа

Барселона яскраво перестріляла Бетіс і набрала перші очки в новому сезоні. Антуан Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши красивий дубль і асист. У протистоянні на Камп Ноу загалом було достатньо ефектних голів, чого не скажеш про переможний поєдинок Атлетіко. Еспаньйол між матчами з Зорею не зумів здолати Алавес.

В АПЛ чергова мегасенсація – Ньюкасл обіграв Тоттенхем, а єдиний гол у зустрічі забив рекордний новачок "сорок" Жоелінгтон. Не бракувало несподіванок і в Італії. Перший тур стартував з поразки Мілана, а Рома розписала феєричну нічию з Дженоа. ПСЖ цього разу обійшовся без неприємностей і розтрощив Тулузу завдяки дублю Шупо-Мотінга.

Феліппе Коутінью забив дебютний гол та віддав асист за Баварію у товариському матчі. Однак є і погані новини для чинного чемпіона Німеччини – Тімо Вернер, якого Мюнхен планував безкоштовно підписати, продовжив контракт з РБ Лейпциг.