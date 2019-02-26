Головні новини футболу 25 лютого: Динамо та Шахтар впевнено перемогли, Зінченко та Швед вразили Європу

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 25 лютого.

Матчі Динамо та Шахтаря

19-й тур української першості закривали гранди. Динамо на власному полі знищило Зорю з рахунком 5:0. Вербіч феєрить і отримує дискваліфікацію, Соль, Циганков і Шапаренко пишуть історію, а в гостей катастрофа. Юрій Вернидуб назвав розгромну поразку від Динамо жахливим сном.

Шахтар без проблем обіграв Олександрію та зберіг гандикап перед Динамо на вершині УПЛ. Марлос розривав, Паньків рятував, "містяни" могли забивати, але не мали шансів відібрати в лідера очки. Паулу Фонсека перемогу над Олександрією вважає закономірною, а Володимир Шаран знайшов позитив у поразці від Шахтаря.

Україна

Соль, Соломон і Цітаішвілі дебютували в УПЛ. Останній ще й зацікавив Олімпіакос. Шахтар продовжує торгувати чергового бразильця. Трансфер Тете може зірватися через Манчестер Сіті, але "гірники" заплатять втричі більше, ніж за Дугласа Косту.

Мар'ян Швед вразив Європу хет-триком у ворота Ворскли. "Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські вболівальники вже шаленіють від лідера Карпат. Наш блогер потурбувався й про клуб Мар'яна, розробивши для Карпат нову стратегію розвитку.

Зінченко та Кепа

Досі чутно відлуння фіналу Кубка англійської ліги, в якому відмінно проявив себе гравець збірної України. Пекельний перфоманс, або Зінченко може почуватись у безпеці: англійські ЗМІ та фани задоволені грою українця проти Челсі. Окрім цього, Пеп Гвардіола не може розраховувати на двох інших футболістів, які конкурують з Зінченком на лівому фланзі захисту.

Інший резонансний епізод трапився за участі голкіпера та тренера Челсі. "Кепа зганьбив клуб та Саррі, він має піти": як світ футболу реагував на шокуючу витівку найдорожчого воротаря планети. Фанати також атакували сторінку Кепи у Вікіпедії.