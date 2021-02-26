Брюгге – Динамо та Шахтар – Маккабі Тель-Авів

Київське Динамо вистраждало перемогу над Брюгге та пробилося в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео гола та огляд поєдинку в Бельгії.

Донецький Шахтар з дивовижним везінням переграв Маккабі та вийшов до 1/8 фіналу ЛЄ – відео забитого м'яча та огляд матчу на НСК Олімпійський.

Ліга Європи

Норвезький Мольде сенсаційно вибив Хоффенхайм, Гаттузо провалив реванш, а Рейнджерс вдруге перестріляв Антверпен. Лондонський Арсенал епічно вибив Бенфіку завдяки дублю Обамеянга, Аякс та Вільяреал впевнено пройшли в 1/8 фіналу.

Англійський Лестер несподівано вилетів від команди українця, Янг Бойз вдруге здолав Байєр, а в росіян – фіаско. Італійський Мілан без перемог пройшов Црвену Звезду, Манчестер Юнайтед втримав перевагу над Реал Сосьєдадом, ПСВ пережив драму.

Ліга Європи: визначились всі учасники 1/8 фіналу – Динамо може зіграти з Шахтарем.

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