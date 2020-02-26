Головні новини футболу 25 лютого: Бєсєдін дискваліфікований за допінг, нічия Барселони і Наполі, Баварія знищила Челсі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 лютого.

Артем Бєсєдін пропустить Євро-2020

УЄФА дискваліфікував Артема Бєсєдіна на один рік за порушення антидопінгових правил. Про імовірну санкцію стало відомо ще у грудні, коли нападника збірної України відсторонили від футбольної діяльності. Бєсєдін, який наразі є найкращим бомбардиром киян у поточному сезоні, ризикував отримати і 4 роки дискваліфікації за провалену допінг-пробу після поєдинку Ліги Європи проти Мальме. Відсторонення Артема завершиться 19 грудня 2020 року.

Наразі невідомо, чи буде Динамо або сам Бєсєдін подавати апеляцію в CAS. Дискваліфікація форварда означає, що він не зможе поїхати на Євро-2020 у складі збірної України.

Ліга чемпіонів

Барселона зіграла внічию з Наполі у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ. На гол Мертенса каталонці відповіли влучним ударом Грізманна – відео забитих м'ячів та огляд зустрічі. Наприкінці поєдинку Артуро Відаль був вилучений з поля та не зіграє на Камп Ноу. Також через перебір карток не зможе допомогти своїй команді Серхіо Бускетс.

В паралельному матчі Баварія розбила Челсі у Лондоні. Дубль оформив Серж Гнабрі, а крапку поставив Роберт Лєвандовскі. Мюнхенці практично забезпечили собі вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів – відео голів та огляд матчу.

Олександр Зінченко прибув у Мадрид разом з Манчестер Сіті. Вже у середу українець має шанс вийти на поле проти Реала.

Інші головні події

Шахтар прибув у Португалію на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки. У списку Луїша Каштру опинився лише один нападник. До слова, португальська команда незадовго до поєдинку з "гірниками" зазнала серйозних втрат.

Євро-2020 можуть перенести через коронавірус. УЄФА пильно стежить за ситуацією навколо епідемії та не виключає відкладення чемпіонату.

Андрій Ярмоленко ніяк не може повернутися на поле – повернення українця знову переноситься.