Україна

У суботу відбулися три матчі УПЛ. Кривбас мінімально здолав Минай і очолив турнірну таблицю. Ворскла поділила очки з ЛНЗ, а Верес влаштував гольову феєрію з Металістом 1925, вирвавши перемогу на останніх секундах.

Також відбувся перенесений матч Ліги конференцій. Зоря програла Маккабі, майже відігравшись з 0:3: шедевр легенди і привози, а надія на євровесну тане під дзвонами Сербії.

Шахтар отримає серйозне підсилення перед матчем Ліги чемпіонів – Пушіч визначився з черговим асистентом.

"Мовчати ми більше не можемо": Срна вибухнув через суддівство у матчі Шахтар – Полісся, пригадавши серію вилучень.

Топ-чемпіонати

Ман Сіті подарував Ліверпулю нічию: Холанд побив диво-рекорд АПЛ, але змарнував казкові моменти – миттєва розплата.

Арсенал дотиснув Брентфорд та став лідером АПЛ – Зінченко врятував і став найкращим, солідний дебют Ярмолюка.

Ньюкасл зганьбив Челсі, відвантаживши 4 голи – Мудрик не врятував від фіаско, рекордсмен провалився.

Барселона зі слабкою грою втратила очки в Ла Лізі – шанс відірватись для Реала і Циганкова з Довбиком. Роман Яремчук ледь не приніс Валенсії перемогу, Грізманн підняв Атлетіко на третє місце.

Мілан переміг Фіорентину, повернувшись у топ-3 Серії А – 15-річний рекордсмен дебютував і зірвав овації Сан-Сіро.

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Український тренер і Цітаішвілі виграли "золото" чемпіонату Грузії – гол з 57 метрів у чемпіонському матчі.

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