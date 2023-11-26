Головні новини футболу 25 листопада: Зоря знову програла в єврокубках, топ-матч Зінченка вивів Арсенал у лідери АПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 25 листопада.
Україна
У суботу відбулися три матчі УПЛ. Кривбас мінімально здолав Минай і очолив турнірну таблицю. Ворскла поділила очки з ЛНЗ, а Верес влаштував гольову феєрію з Металістом 1925, вирвавши перемогу на останніх секундах.
Також відбувся перенесений матч Ліги конференцій. Зоря програла Маккабі, майже відігравшись з 0:3: шедевр легенди і привози, а надія на євровесну тане під дзвонами Сербії.
Шахтар отримає серйозне підсилення перед матчем Ліги чемпіонів – Пушіч визначився з черговим асистентом.
"Мовчати ми більше не можемо": Срна вибухнув через суддівство у матчі Шахтар – Полісся, пригадавши серію вилучень.
Топ-чемпіонати
Ман Сіті подарував Ліверпулю нічию: Холанд побив диво-рекорд АПЛ, але змарнував казкові моменти – миттєва розплата.
Арсенал дотиснув Брентфорд та став лідером АПЛ – Зінченко врятував і став найкращим, солідний дебют Ярмолюка.
Ньюкасл зганьбив Челсі, відвантаживши 4 голи – Мудрик не врятував від фіаско, рекордсмен провалився.
Барселона зі слабкою грою втратила очки в Ла Лізі – шанс відірватись для Реала і Циганкова з Довбиком. Роман Яремчук ледь не приніс Валенсії перемогу, Грізманн підняв Атлетіко на третє місце.
Мілан переміг Фіорентину, повернувшись у топ-3 Серії А – 15-річний рекордсмен дебютував і зірвав овації Сан-Сіро.
Інші головні події
Український тренер і Цітаішвілі виграли "золото" чемпіонату Грузії – гол з 57 метрів у чемпіонському матчі.
Чемпіонат світу-2023 U-17: визначилися півфіналісти турніру.