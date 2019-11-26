Головні новини футболу 25 листопада: Шахтар готується до Манчестер Сіті, Мораєс і Костишин – найкращі в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 листопада.

Шахтар – Манчестер Сіті

Хосеп Гвардіола поспілкувався з пресою перед матчем із "гірниками" та оцінив стан Зінченка напередодні гри з Шахтарем.

Також на запитання журналістів відповів Луїш Каштру, а центрбек донеччан Микола Матвієнко сподівається перервати провальну серію команди в матчах проти Манчестер Сіті.

Україна

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс визнаний найкращим гравцем 15-го туру УПЛ. Тим часом керманич Колоса Руслан Костишин став найкращим тренером звітного туру ліги.

Сергій Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо повернутися до роботи на батьківщині. Натомість Андрій Павелко анонсував, що 2020-й стане роком VAR в Україні.

Інші топ-події

Неймар покине ПСЖ, а Мбаппе залишиться – спортивний директор Леонардо прийняв рішення щодо майбутнього паризьких зірок. Зате Самюель Умтіті може повернутись в Ліон із Барселони.

Тим часом Поль Погба висунув ультиматум Манчестер Юнайтед. А Харрі Кейн розповів про своє майбутнє у Тоттенхемі.

Екс-керманич "шпор" Маурісіо Почеттіно може очолити Арсенал, а Девід Мойєс може стати головним тренером Евертона, з яким уже раніше працював.