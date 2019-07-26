Головні новини футболу 25 липня: Зоря стартувала в Лізі Європи з перемоги, Яремчук феєрично відіграв за Гент

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 липня.

Ліга Європи

Зоря здобула впевнену виїзну перемогу над Будучностю у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи. Героєм матчу став Артем Громов – в його активі дубль. Наставник луганців Віктор Скрипник задоволений таким дебютом й оптимістично очікує матчу-відповіді.

На цій стадії турніру грало дуже багато українців. Роман Яремчук дублем та двома асистами допоміг Генку оформити феєричну перемогу. Роман Дебелко забив чемпіону Польщі, але його команду це не врятувало від поразки. Наш захисник осоромив росіян і ще багато деталей в загальному огляді українських здобутків.

В інших матчах Торіно розгромив свого опонента, екс-форвард Шахтаря забезпечив перемогу Еспаньйолу, Вулверхемптон також виграв. А от чинний півфіналіст Ліги Європи мав проблеми в Естонії.

Україна

Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА. Рома нібито розпочала перемовини з форвардом збірної України. Змінився час початку матчу кваліфікації Ліги чемпіонів за участю Динамо.

Новини від бронзового призера УПЛ. Олександрія не змогла підписати хавбека Динамо через фінансові непорозуміння. "Чорно-жовті" представили чотирьох літніх новачків. Олександрія мінімально перемогла СК Дніпро-1 у товариському матчі претендентів на п'єдестал чемпіонату в наступному сезоні.

Наші гранди підходять до Суперкубка України з втратами. Віктор Циганков та ще кілька гравців не допоможуть Динамо. Згодом з'ясувалося, що основний форвард киян Фран Соль також пропустить титульний поєдинок. У Шахтаря не зіграють Андрій Тотовицький і Максим Малишев, а Віктор Коваленко під питанням.

Світ

Манчестер Юнайтед у рамках Міжнародного кубка чемпіонів обіграв Тоттенхем: курйозні голи, фейли голкіпера та ностальгія за АПЛ. Дивіться огляд зустрічі, щоб бути в курсі, як команди готуються до сезону.

Топ-трансфер дня – Реал віддав Арсеналу в оренду свого півзахисника. Кріштіану Роналду схвалив трансфер Неймара в Ювентус – Барселона програє туринцям боротьбу за бразильця. Ліонель Мессі може отримати тривалу дискваліфікацію у збірній Аргентини за різку критику КОНМЕБОЛ.