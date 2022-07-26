Україна

Динамо оголосило склад на доленосний матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче: є лише одна помітна втрата. Також кияни взяли на перегляд топового плеймейкера з УПЛ.

Соломон офіційно приєднався до новачка АПЛ, але заробітки Шахтаря під великим питанням.

Зоря оприлюднила заявку на прийдешній сезон: єдиний легіонер, відсутність 2 лідерів і відразу 5 гравців з Динамо.

Українці за кордоном

Ярмоленко отримав зірковий номер в Аль-Айні та переможно дебютував за новий клуб.

Лунін зіграє у наступному матчі Реала, але не отримає шансу проти гранда.

"Відсутність потужного удару": британський ЗМІ знайшов ложку дьогтю у дебютній грі Зінченка за Арсенал. Тим часом технічний директор Арсенала розповів про роль і очікування від українця.

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