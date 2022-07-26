Головні новини футболу 25 липня: Ярмоленко обрав номер та дебютував за новий клуб, Шахтар відпустив зірку в АПЛ
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за понеділок, 25 липня.
Україна
Динамо оголосило склад на доленосний матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче: є лише одна помітна втрата. Також кияни взяли на перегляд топового плеймейкера з УПЛ.
Соломон офіційно приєднався до новачка АПЛ, але заробітки Шахтаря під великим питанням.
Зоря оприлюднила заявку на прийдешній сезон: єдиний легіонер, відсутність 2 лідерів і відразу 5 гравців з Динамо.
Українці за кордоном
Ярмоленко отримав зірковий номер в Аль-Айні та переможно дебютував за новий клуб.
Лунін зіграє у наступному матчі Реала, але не отримає шансу проти гранда.
"Відсутність потужного удару": британський ЗМІ знайшов ложку дьогтю у дебютній грі Зінченка за Арсенал. Тим часом технічний директор Арсенала розповів про роль і очікування від українця.
Інші топ-новини
Барселона дуже близька до завершення ще одного серйозного трансферу і вже продає футболки з прізвищем потенційного новачка.
Колишній захисник Манчестер Юнайтед таємно втік з московського Динамо: росіяни називають його зрадником і покидьком.
Роналду повертається в МЮ: попереду важка розмова, не виключений кардинальний поворот.