Головні новини футболу 25 липня: визначилися фіналісти плей-офф УПЛ за Лігу Європи, помер лікар збірної України

Колос побореться за Лігу Європи з Маріуполем / УПЛ

Україна

Відбулися півфінальні поєдинки плей-офф УПЛ за Лігу Європи. Колос розгромив СК Дніпро-1, а Маріуполь здолав Олександрію. Таким чином, підопічні Бабича та Костишина і з'ясують володаря останньої путівки в єврокубки від України. Матч Колос – Маріуполь пройде 29 липня на київському НСК Олімпійський.

Олег Гусєв увійде до тренерського штабу Мірчі Луческу в Динамо, інформують ЗМІ. А от В'ячеслав Шевчук відмовився від такої ж посади. До слова, Луческу вимагає повернути Владислава Супрягу до Києва – як відомо, форвард у сезоні 2019/20 виступав за СК Дніпро-1.

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Трансфери

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Світ

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