Україна

Київське Динамо перестріляло Газіантеп в останньому спарингу міжсезоння – відео голів та огляд матчу в Італії.

У рамках Прем'єр-ліги Олександрія здобула сенсаційну перемогу над Зорею на виїзді. Натомість Металіст 1925 втримав перемогу над Рухом у дебютному поєдинку в УПЛ.

Чернігівська Десна розгромила Чорноморець і очолила таблицю – відеоогляд матчу з ефектним дублем Калітвінцева.

Олімпіада-2020

Франція відскочила в божевільному матчі на Олімпіаді завдяки хет-трику Жиньяка. Зате Бразилія вдесятьох не дотиснула африканців, а Аргентина реабілітувалася за провал на старті Ігор.

Натомість Іспанія на Олімпіаді повторює Євро-2020 – Австралію вдалося задушити навіть із процвітанням синдрому Морати. Німеччина в меншості вистраждала перемогу, а Кубо знову подарував радість господарям Олімпіади.

Українці за кордоном

Андрій Лунін не врятував Реал від поразки у спарингу з командою Джеррарда. Італійська Аталанта працює над орендою для Коваленка і готує трансфер героя Євро-2020.

Рома повернулась до варіанту з трансфером Яремчука – форвард має конкурента з Росії. "Вибач, що зіпсували тобі 2,5 роки кар'єри": фанати Селтіка засмучені продажем Шведа – для українця настає ключовий етап.