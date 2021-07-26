Головні новини футболу 25 липня: Динамо переможно завершило збори, Зоря з фіаско розпочала УПЛ, Лунін зіграв за Реал
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 липня.
Україна
Київське Динамо перестріляло Газіантеп в останньому спарингу міжсезоння – відео голів та огляд матчу в Італії.
У рамках Прем'єр-ліги Олександрія здобула сенсаційну перемогу над Зорею на виїзді. Натомість Металіст 1925 втримав перемогу над Рухом у дебютному поєдинку в УПЛ.
Чернігівська Десна розгромила Чорноморець і очолила таблицю – відеоогляд матчу з ефектним дублем Калітвінцева.
Олімпіада-2020
Франція відскочила в божевільному матчі на Олімпіаді завдяки хет-трику Жиньяка. Зате Бразилія вдесятьох не дотиснула африканців, а Аргентина реабілітувалася за провал на старті Ігор.
Натомість Іспанія на Олімпіаді повторює Євро-2020 – Австралію вдалося задушити навіть із процвітанням синдрому Морати. Німеччина в меншості вистраждала перемогу, а Кубо знову подарував радість господарям Олімпіади.
Українці за кордоном
Андрій Лунін не врятував Реал від поразки у спарингу з командою Джеррарда. Італійська Аталанта працює над орендою для Коваленка і готує трансфер героя Євро-2020.
Рома повернулась до варіанту з трансфером Яремчука – форвард має конкурента з Росії. "Вибач, що зіпсували тобі 2,5 роки кар'єри": фанати Селтіка засмучені продажем Шведа – для українця настає ключовий етап.