Головні новини футболу 25 липня: Динамо і Шахтар стартували з перемог, пригоди Ярмоленка і Зінченка тривають

Динамо vs Шахтар: по 3 очки і 0 пропущених після 1-го туру УПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 25 липня. Київське Динамо і донецький Шахтар здобувають такі різні перемоги в чемпіонаті України, а наші футболісти продовжують готуватись до сезону в топ-чемпіонатах.

УПЛ

Динамо мінімально переграло Ворсклу в першому матчі УПЛ сезону 2018/19. За порожніх трибун і футбол виявився не дуже видовищним. Водночас головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич поскаржився на канал "Футбол" через календар команди. Мовляв, уже через 2 дні киян чекає матч у Львові. Дивіться відео гола і огляд матчу Динамо – Ворскла.

Шахтар впевнено за рахунком обіграв Десну. Однак новачка УПЛ було позбавлено чистого гола через дуже натягнутий офсайд. Гра могла б повернутись і в інший бік, забий чернігівська команда першою. А так за ударами господарі навіть переважали, однак були суттєво гіршими у плані влучності. Дивіться відео голів і огляд матчу Десна – Шахтар.

Українські зірки в Європі

Лунін ламає 26-річну традицію Реала – в Мадриді заговорили про кризу. Українець має всі шанси отримати статус третього воротаря королівського клубу після Тібо Куртуа та Кейлора Наваса. Відтак уперше за 26 років основна команда Реала залишиться без голкіпера-випускника клубної академії. Тим часом Луніна прирівняли до Бейла у спортзалі Реала.

Ярмоленко опинився у "будинку жахів" через Вест Хем, а його конкурент не здається. Один із найбагатших клубів світу, виявляється, добряче економить на своїх футболістах. Тим часом 25 липня Вест Хем завітав у гості до Астон Вілли на товариський матч. Конкурент Ярмоленка Майкл Антоніо, якого хочуть продати, вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок після індивідуального проходу справа. Українцю ж дали відпочити.

Зінченко має піти чи залишитись – фанати Манчестер Сіті визначились зі своїм вердиктом. Думка ж англійських ЗМІ розділилась: наближені до Вулверхемптона джерела кажуть, що тема українця у цьому клубі закрита, Daily Mail запевняє, що він усе ще може перейти для збільшення варіативності тренера Нуну Ешпіріту Санту.

Трансфери

Ротань отримав пропозицію перейти в Рух. Винниківський клуб серйозно налаштований підписати капітана збірної України, адже планує зіграти в УПЛ вже наступного сезону.

Ліверпуль відмовився від підписання Віди. Навіть травма Жоеля Матіпа не змінила рішення Юргена Клоппа. Німець вважає, що ван Дейк, Ловрен та Клаван закриють позиції в захисті до відновлення камерунця.

Тіте продовжив контракт зі збірної Бразилії. Уперше за 40 років бразильці залишили тренера, який не досягнув результату на Чемпіонаті світу.