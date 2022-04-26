Головні новини футболу 25 квітня: УПЛ вирішує долю сезону, Бенфіка виграла Юнацьку ЛЧ, Лунін отримав нову проблему
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 квітня.
Україна
Шахтар здобув вольову перемогу над Антальяспором у благодійному матчі – "гірники" вшанували вбитих дітей, нагадавши про трагедію в Одесі.
УПЛ проведе засідання, на якому вирішать долю сезону 2021/22, зупиненого через війну. Воно відбудеться вже у вівторок, 26 квітня.
Мірча Луческу може очолити Фенербахче. Доля переговорів залежить від екс-тренера Яремчука. Втратити тренера може і Шахтар – Роберто Де Дзербі вже провів перемовини з Наполі.
Італійський голкіпер, який воює за Україну, потрапив під обстріл і не виходить на зв'язок.
Трансфери
Мадридський Реал домовився про перехід Рюдігера на правах вільного агента.
Удар по Луніну: Реал завершив трансфер "нового Касільяса", який повинен замінити Куртуа.
Барселона готує революцію: 7 трансферів на проблемні позиції, відомі імена зіркових новачків.
Баварія не відпустить Лєвандовскі в Барселону та вже ухвалила рішення щодо Холанда.
Інші головні події
Бенфіка виграла Юнацьку лігу УЄФА, знищивши у фіналі Зальцбург – шлях до тріумфу почався з розгрому від Динамо.
Хосеп Гвардіола детально описав роль Зінченка в Ман Сіті. Українець пішов на жертви і може стати героєм великої перемоги.
Ювентус на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу над Сассуоло.