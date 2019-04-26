Головні новини футболу 25 квітня: Реал не зумів обіграти Хетафе, Шахтар втратив 3-х гравців через травми

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 квітня.

Україна

Ігор Суркіс розкритикував арбітра матчу Динамо – Шахтар, заявивши, що у ворота "гірників" такий пенальті би не поставили. До слова, УПЛ затвердила дату проведення матчу Шахтар – Динамо, який відбудеться у Харкові в рамках 30-го туру УПЛ.

Голкіпер киян Денис Бойко став найкращим гравцем 25-го туру Прем'єр-ліги, а Володимир Шаран – найкращим тренером.

Шахтар зазнав серйозних кадрових втрат – Тарас Степаненко та Андрій Пятов через ушкодження не зіграють як мінімум у матчі з Маріуполем. Гірші справи у Майкона – бразилець був прооперований та пропустить приблизно півроку.

"Футбол 24" зібрав повний список українців, які грають у Росії – їх виявилось досить багато.

Українці за кордоном

Василь Кравець провів невиразний матч проти Атлетіка Більбао. Українець, який відіграв 68 хвилин, після своєї заміни не стримав емоцій. Екс-захисник Карпат отримав одну з найнижчих оцінок за гру.

Олександр Зінченко продовжив свою вдалу серію у складі Манчестер Сіті, проте отримав суперечливі оцінки за матч проти Манчестер Юнайтед.

Євген Шахов та Дмитро Чигринський мають шанс зустрітись у фіналі Кубка Греції – ПАОК та АЕК пробились до вирішального матчу.

Інші головні події

Реал не зумів обіграти Хетафе – зустріч 3-ї та 4-ї команд Іспанії завершилась нульовою нічиєю. Також "бланкос" визначились з гравцями, які точно покинуть клуб влітку.

Стала відома команда сезону АПЛ за версією професіональних футболістів. Доволі несподівано до неї не потрапив зірка Ліверпуля Мохамед Салах, натомість одразу 6 гравців представляють Манчестер Сіті.

Визначились фіналісти Кубка Італії, який відбудеться 15 травня у Римі на Стадіо Олімпіко.