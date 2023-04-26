Наші за кордоном

Вчора в Іспанії відбулося українське дербі. Куртуа захворів, тому Лунін вийшов в основі Реала на матч проти Жирони. Мадрид сенсаційно програв, а Андрій пропустив 4 голи. На жаль, Циганков не долучився до жодного з них – покер оформив Кастельянос.

Мудрик отримав жорсткий сигнал від Лемпарда – для місця у складі потрібні 2 умови. Михайло вразив голом боковими ножицями. Зінченко сьогодні повинен зіграти у ключовому матчі АПЛ проти Ман Сіті. Артета оцінив значущість українця для успіхів Арсенала.

Україна

Динамо на паузі, Луческу під ножем – дві кандидатури і відкладена розв'язка. Довбик "гидує" європейським чемпіоном і хоче в топ-лігу. СК Дніпро-1 через борги несподівано опинився в неприємній компанії Зорі.

Світ

Роналду сенсаційно вилетів з Кубка Саудівської Аравії від екс-гравця Карпат. Кріштіану привселюдно накричав на свого тренера.

ПСЖ зазнав рекордних збитків. Ювентус готується до нового удару – УЄФА може дискваліфікувати клуб з єврокубків.