"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 25 грудня.

Україна

Тайсон все ближче до відходу з Шахтаря. Потенційний роботодавець бразильця оцінив перемовини з лідером "гірником".

Динамо втратило форварда, він ризикує залишити киян без допомоги у найближчих матчах Ліги Європи.

Європа

У таборі Манчестер Сіті зафіксували спалах коронавірусу, захворіли одразу дві зірки – відомі імена.

Культовий тренер організував казку на Різдво для легендарного клубу АПЛ.

Чемпіонат Англії розпочинає Boxing day, Футбол 24 підготував для вас анонс найкращих поєдинків вікенду.

Українці за кордоном

Гент визначився з майбутнім Романа Яремчука, форвард збірної України мав топ-пропозицію, але клуб її відхилив.

Вест Хем може відпустити Андрія Ярмоленка у Евертон вже взимку.

Український легіонер підкорює чемпіонат Чехії і чекає на нові виклики – ексклюзивне інтерв'ю від Футбол 24.