Головні новини футболу 25 грудня: Барселона стежить за зірками збірної України, грандів можуть викинути з ЛЧ
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за понеділок, 25 грудня.
Україна
Коноплянка у Карпатах, або ще 4 варіанти для "збитого льотчика" – Європі він не потрібен.
Дмитро Михайленко замінить легенду Динамо на посаді тренера збірної України.
Мудрик отримав незвичну позицію, Зінченко почув вирок легенди МЮ – в Англії знайшли виправдання провалу українця.
Андрій Лунін вийшов у лідери серед голкіперів топ-5 ліг Європи – Анчелотті позбавив українця шансів на престижний трофей.
Трансфери
Георгій Судаков може опинитись у Барселоні – в зірці Шахтаря бачать заміну Гаві та Педрі, але є дві перешкоди.
Динамо визначило пріоритет на зимове трансферне вікно – один варіант з Європи вже зірвався.
Артем Довбик зацікавив Барселону і ще один іспанський гранд – у клубів АПЛ з'явилися конкуренти.
Манчестер Юнайтед визначився з пріоритетною трансферною ціллю.
Світ
УЄФА може виключити до 10 клубів з Ліги чемпіонів – Манчестер Сіті, Мілан та ПСЖ потрапили в чорний список.
Холанд-Санта з кубком Ліги чемпіонів, "поранені" Ікарді й Ванда, нова сім'я Кейна: як футбольний світ святкував Різдво.
ФІФА може відсторонити збірні Бразилії від міжнародних змагань.