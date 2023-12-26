Україна

Коноплянка у Карпатах, або ще 4 варіанти для "збитого льотчика" – Європі він не потрібен.

Дмитро Михайленко замінить легенду Динамо на посаді тренера збірної України.

Мудрик отримав незвичну позицію, Зінченко почув вирок легенди МЮ – в Англії знайшли виправдання провалу українця.

Андрій Лунін вийшов у лідери серед голкіперів топ-5 ліг Європи – Анчелотті позбавив українця шансів на престижний трофей.

Трансфери

Георгій Судаков може опинитись у Барселоні – в зірці Шахтаря бачать заміну Гаві та Педрі, але є дві перешкоди.

Динамо визначило пріоритет на зимове трансферне вікно – один варіант з Європи вже зірвався.

Артем Довбик зацікавив Барселону і ще один іспанський гранд – у клубів АПЛ з'явилися конкуренти.

Манчестер Юнайтед визначився з пріоритетною трансферною ціллю.

Світ

УЄФА може виключити до 10 клубів з Ліги чемпіонів – Манчестер Сіті, Мілан та ПСЖ потрапили в чорний список.

Холанд-Санта з кубком Ліги чемпіонів, "поранені" Ікарді й Ванда, нова сім'я Кейна: як футбольний світ святкував Різдво.

ФІФА може відсторонити збірні Бразилії від міжнародних змагань.