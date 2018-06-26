Головні новини футболу 25 червня: Уругвай осоромив Росію, Іспанія та Португалія з нервами вийшли в плей-офф ЧС-2018

Вашій увазі головні новини футболу 25 червня.

Визначилися перші пари 1/8 фіналу ЧС-2018

Завершився 3 тур групового раунду мундіалю в групах А та В. Таким чином, стали відомі перші пари 1/8 фіналу турніру. Уругвай поміряється силами з Португалією, а Іспанія проекзаменує Росію.

У матчі за перше місце квартету А Уругвай завдав нищівного фіаско Росії і пройшов групу з максимальною кількістю очок. Дивіться відео голів та огляд матчу – відзначилися лідери "небесно-білих" Суарес та Кавані.

Уругвай став п'ятою командою в історії ЧС, яка здобула 3 "сухі" перемоги на груповому етапі. Натомість Росія зазнала однієї з найганебніших поразок в статусі господаря ЧС.

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Іспанія та Португалія до останніх хвилин своїх матчів не знали, яке місце в групі В вони займуть і чи взагалі збережуть за собою путівки в плей-офф. Марокко та Іран зробили сюрпризи.

"Фурія роха" лише під завісу зустрічі врятувалася від поразки проти Марокко, а Португалія у компенсований час втратила перемогу над Іраном. В обох матчах вагому роль відіграв VAR, щоправда, арбітр другого поєдинку явно зловживав системою відеоповторів, що мало своє відображення на грі.

Варто також відзначити розкішний гол Рікарду Куарежми – він став найкращим гравцем зустрічі в Саранську. Подібний статус в паралельній грі отримав Іско.

Український футбол

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