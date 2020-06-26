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Головні новини футболу 25 червня: Ліверпуль – чемпіон Англії, рекордна серія Луніна, фінал Кубка України перенесуть

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 25 червня: Ліверпуль – чемпіон Англії, рекордна серія Луніна, фінал Кубка України перенесуть
Ліверпуль став чемпіоном Англії 2019/20 / ФК Ліверпуль

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 червня.

Ліверпуль оформив чемпіонський титул

За 7 турів до фінішу АПЛ Ліверпуль став чемпіоном Англії. Команді Юргена Клоппа допоміг Челсі, який обіграв Манчестер Сіті у 31-му турі чемпіонату. Олександр Зінченко вийшов на заміну в другому таймі, результативними діями не відзначився.

Це перший титул для Ліверпуля в рамках Прем'єр-ліги і 19-й у чемпіонатах Англії. Більше лише у Манчестер Юнайтед – 20. Востаннє "червоні" ставали найсильнішою командою Англії ще у 1990 році.

Україна

Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ. Все, що треба знати про героя Ворскли у півфіналі Кубка України.

УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 28 туру. Тим часом фінал Кубка України перенесуть зі Львова через несприятливу епідеміологічну ситуацію. Це вже друге перенесення поєдинку – раніше право прийняти матч втратив Тернопіль.

У 20-му турі Першої Ліги Чорноморець розгромив Волинь та не дозволив лучанам очолити турнірну таблицю.

Світ

Андрій Лунін знову не пропустив та продовжив рекордну для себе серію в Іспанії. Може похизуватися успіхами й інший гравець збірної України. Руслан Маліновський вразив італійські ЗМІ своєю грою та голом у матчі з Лаціо.

Тома Меньє став гравцем Борусії Д. Захисник збірної Бельгії перебрався з ПСЖ та підписав контракт на правах вільного агента.

Проведення фіналу ЛЧ у Лісабоні опинилося під загрозою. Столиця Португалії знову зіткнулася зі спалахом COVID-19.

blog_ava
Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років
00:10
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