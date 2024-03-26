Підготовка до матчу Україна – Ісландія

Сергій Ребров поговорив з пресою за день до фіналу плей-офф відбору на Євро-2024. Керманич "синьо-жовтих" розповів про стан зірок, шанси знову побачити ризиковану схему і шкоду від ідеї Андрія Шевченка.

У ісландців є серйозна втрата. Суперкомп'ютер з великим відривом пророкує їм поразку від України.

Олімпійська збірна

Перша в історії України олімпійська збірна з футболу провела свій дебютний матч. Підопічні Руслана Ротаня програли Японії, однак не слід забувати про вкрай обмежений вибір футболістів.

Трансфери українців у топ-чемпіонати

Роман Яремчук витягнув збірну у фінал відбору і зараз навряд думає про клубні справи. Іспанські ЗМІ оптимістично оцінюють його шанси залишитися у Валенсії. Щоправда, фанати "кажанів" схиляються до іншого кандидата.

Незабаром українців у Ла Лізі може стати ще більше. Відразу троє гравців Динамо опинилися на радарах іспанських клубів.

Блиск і вбогість футбольних легенд

Колишній захисник Арсенала та Челсі Ешлі Коул увійшов до зали слави англійської Прем'єр-ліги. Інший іменитий латераль вийшов... з в'язниці. Дані Алвес нарешті знайшов мільйон євро для застави і готується "животіти" у розкішному особняку, допоки суд переглядатиме його справу про зґвалтування.

Повернення Куна Агуеро на футбольне поле тривало всього 10 хвилин – на щастя, підвело не проблемне серце, а плече. У 27-річного Габріеля Барбози зі здоров'ям все гаразд, а от зі совістю не дуже. Екс-форвард Інтера отримав тривалу дискваліфікацію за спробу ошукати антидопінгові правила.