Головні новини футболу 25 березня: нові учасники ЧС, сага навколо Де Дзербі, крапка у скандалі з Суркісами
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 березня.
Україна
З'явилася інформація, що Роберто Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем, але у клубі згодом все заперечили. Також "гірники" відреагували на чутки про можливе припинення існування клубу.
"Лягав спати, молився і чекав, що прилетить": захисник Шахтаря провів три пекельні тижні у Маріуполі в розбитому будинку.
Григорій та Ігор Суркіси не вивозили мільйони доларів готівки з України – офіційна заява угорських митників.
Пятов, Сидорчук та Степаненко не мають шансів відновити кар'єру в Румунії – роз'яснення ситуації від легенди Шахтаря.
ЧС-2022
Відбулися матчі передостаннього туру відбору на Мундіаль у Південній Америці. Бразилія розтрощила Чилі, Еквадор та Уругвай вийшли на чемпіонат світу. Поєдинок останніх проти Перу завершився гучним скандалом із незарахованим голом.
Салах і автогол допомогли Єгипту взяти реванш у Сенегалу за поразку у фіналі Кубка Африки. Мінімальна перемога "фараонів" робить їх фаворитом на вихід на ЧС. В іншому матчі африканської кваліфікації забили епічний автогол.
Світ
Зірка Барселони порадив Барселоні запросити Зінченка, стверджують іспанські ЗМІ. Також каталонці налаштовані скласти конкуренцію Реалу в боротьбі за Кіліана Мбаппе.
Франція у компенсований час вирвала вольову перемогу над Кот-д'Івуаром у товариському матчі.