Україна

З'явилася інформація, що Роберто Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем, але у клубі згодом все заперечили. Також "гірники" відреагували на чутки про можливе припинення існування клубу.

"Лягав спати, молився і чекав, що прилетить": захисник Шахтаря провів три пекельні тижні у Маріуполі в розбитому будинку.

Григорій та Ігор Суркіси не вивозили мільйони доларів готівки з України – офіційна заява угорських митників.

Пятов, Сидорчук та Степаненко не мають шансів відновити кар'єру в Румунії – роз'яснення ситуації від легенди Шахтаря.

ЧС-2022

Відбулися матчі передостаннього туру відбору на Мундіаль у Південній Америці. Бразилія розтрощила Чилі, Еквадор та Уругвай вийшли на чемпіонат світу. Поєдинок останніх проти Перу завершився гучним скандалом із незарахованим голом.

Салах і автогол допомогли Єгипту взяти реванш у Сенегалу за поразку у фіналі Кубка Африки. Мінімальна перемога "фараонів" робить їх фаворитом на вихід на ЧС. В іншому матчі африканської кваліфікації забили епічний автогол.

Світ

Зірка Барселони порадив Барселоні запросити Зінченка, стверджують іспанські ЗМІ. Також каталонці налаштовані скласти конкуренцію Реалу в боротьбі за Кіліана Мбаппе.

Франція у компенсований час вирвала вольову перемогу над Кот-д'Івуаром у товариському матчі.