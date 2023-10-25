Головні новини футболу 24 жовтня: новий тренер Шахтаря, сигнал для Луніна від Реала
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 жовтня.
Новий тренер Шахтаря
Шахтар офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. "Гірників" очолив боснійський фахівець Маріно Пушіч.
Шахтар сьогодні зіграє в Лізі чемпіонів проти Барселони. Даріо Срна на пресконференції відповів на важливі питання.
"Загублений": ватні мізки, заздрість чи агентські мутки – справа Роспутька складніша, ніж видається на перший погляд.
Ліга чемпіонів
Бенфіка продовжила жахливу серію в ЛЧ і опинилася на дні – Трубін зробив красивий сейв, але цього було мало. Арсенал без Зінченка втримав перемогу над Севільєю.
Галатасарай відвозив Баварію, але програв – Кейн оформив відскок Мюнхена в Лізі чемпіонів. Онана врятував Манчестер Юнайтед на останній секунді, парирувавши пенальті.
Реал ледь не оступився в Бразі, Наполі завдав Уніону дев'ятої поразки поспіль, а Інтер здобув важку перемогу над Зальцбургом.
Україна та українці
Лунін отримує чіткий сигнал щодо нового контракту – Реал планує викупити конкурента українця. "Український хуліган": іспанські ЗМІ порівняли Довбика з Холандом і визначили найгострішого гравця Шахтаря.
Клуби УПЛ домовилися про компромісне створення єдиного телепулу. Коломойський залишиться під вартою – суд відмовив олігарху у домашньому арешті.