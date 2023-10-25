Новий тренер Шахтаря

Шахтар офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. "Гірників" очолив боснійський фахівець Маріно Пушіч.

Шахтар сьогодні зіграє в Лізі чемпіонів проти Барселони. Даріо Срна на пресконференції відповів на важливі питання.

"Загублений": ватні мізки, заздрість чи агентські мутки – справа Роспутька складніша, ніж видається на перший погляд.

Ліга чемпіонів

Бенфіка продовжила жахливу серію в ЛЧ і опинилася на дні – Трубін зробив красивий сейв, але цього було мало. Арсенал без Зінченка втримав перемогу над Севільєю.

Галатасарай відвозив Баварію, але програв – Кейн оформив відскок Мюнхена в Лізі чемпіонів. Онана врятував Манчестер Юнайтед на останній секунді, парирувавши пенальті.

Реал ледь не оступився в Бразі, Наполі завдав Уніону дев'ятої поразки поспіль, а Інтер здобув важку перемогу над Зальцбургом.

Україна та українці

Лунін отримує чіткий сигнал щодо нового контракту – Реал планує викупити конкурента українця. "Український хуліган": іспанські ЗМІ порівняли Довбика з Холандом і визначили найгострішого гравця Шахтаря.

Клуби УПЛ домовилися про компромісне створення єдиного телепулу. Коломойський залишиться під вартою – суд відмовив олігарху у домашньому арешті.