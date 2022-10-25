УПЛ

У понеділок відбулися ще 2 матчі 9 туру Прем'єр-ліги. Криворізький Кривбас здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Інгулець завдяки дублю Дебелка. Команда Юрія Вернидуба перервала невдалу серію. В іншому поєдинку Колос розписав нічию з Чорноморцем – одесити досі не знають перемог в УПЛ.

Мірча Луческу допрацює в Динамо до зими – джерело повідомило ім'я нового фаворита Суркіса.

Головним ньюзмейкером дня став Григорій Козловський. Колишній президент Руха дав прес-конференцію, під час якої видав чимало вогню – зокрема, розніс керівництво УАФ. Реакції на його висловлювання поки не було.

"Ракети, дрони. Який, блін, футбол?": емоційне інтерв'ю Данила Сікана – сльози, українська мова та Ліга чемпіонів.

ЧС-2022

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін закликав ФІФА дискваліфікувати Іран з Мундіалю. На думку керівника "гірників", саме збірна України заслуговує поїхати в Катар. Його підтримав Ігор Йовічевіч, який теж зачепив цю тему перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Селтіка.

6 "пенсіонерів" Мундіалю: для кого ЧС-2022 в Катарі стане останнім?

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