Головні новини футболу 24 жовтня: Динамо та Олександрія не змогли перемогти в Лізі Європи, ривок України в рейтингу ФІФА

Динамо врятувалося в матчі з Копенгагеном

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 жовтня.

Динамо та Олександрія зіграли внічию в Лізі Європи

Динамо розписало нічию з Копенгагеном в 3-му турі Ліги Європи. Кияни пропустили вже в дебюті, але відігралися в другому таймі зусиллями Артема Шабанова – відео голів та огляд матчу. Обидві команди набрали по 5 очок та продовжують лідирувати в групі.

Олександрія розійшлася миром з Сент-Етьєном. Команда Шарана також пропустила швидкий гол, проте захисник господарів після забитого м'яча у ворота Паньківа вразив і власні ворота. 1:1 – українці вивезли очко з Франції та зберігають певні шанси на вихід у плей-офф.

Таким чином всі 3 представники України в єврокубках звели свої поєдинки внічию – раніше Шахтар розписав мирову з Динамо Загреб в Лізі чемпіонів.

Єврокубки

Ференцварош переміг ЦСКА – команда Сергія Реброва взяла Москву. Роман Яремчук забив 2 голи та врятував Гент від поразки. Арсенал переміг Віторію, а Селтік без Мар'яна Шведа здолав Лаціо.

УЄФА назвав команду тижня в Лізі чемпіонів. До її складу увійшов Ярослав Ракицький – екс-захисник Шахтаря та збірної України.

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